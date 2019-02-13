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Muğla'da ilginç kaza

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında önündeki araca çarpmamak için palmiye ağaçına çarpan otomobil sürücü ağacı yıkarak başka bir otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Turgutreis-Bodrum Karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, Beylikkırlar Mevkiinde bulunan kavşağa yaklaştığı sırada aşırı hızlı olması nedeniyle önündeki araçlara çarpmamak için yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü araç içinde sıkışarak yaralanırken devrilen palmiye ağacı ise park halindeki başka bir aracın üstüne devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Salık ve İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Muğla'da ilginç kaza
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