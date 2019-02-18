Muğla'da trafo patladı

Menteşe'deki Zihni Derin İş merkezinin köşesinde bulunan elektrik trafosu caddenin en işlek olduğu bir durumda dumanlar yükseldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerindeki trafodan çıkan simsiyah dumanların ardından alev kıvılcımları ile birlikte patlama sesi duyuldu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği ekipleri ve elektrik dağım şirketi sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi elektrikleri kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü.