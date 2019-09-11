Muhabirin kedi ile zor anları

Şanlıurfa'da Urfanatik Gazetesi Muhabiri Ahmet Durmuş habere gitmek için bindiği motosikletinde bir sürprizle karşılaştı. Seyir halindeyken kedi sesi duyan muhabir Durmuş, motosikletini park ederek motor kısmına sıkışan kediyi çıkarmaya çalıştı. Dakikalarca kediyi çıkarmak için ter döken Durmuş, başarısız olunca motosikletini itekleyerek tamirciye götürdü. Tamirci tarafından motosiklet parçalarının sökülmesiyle yavru kedi, koltuk altına gizlenmiş bir şekilde görüldü. Kedi, daha sonraMuhabir Ahmet Durmuş, diğer sürücülerin de hayvan konusunda duyarlı olmasını istedi. Durmuş, açıklamasında, "Sabah saatlerinde bir asayiş haberine gidecektim. İşyerinden çıktım, biraz yol aldıktan sonra kedi sesi duydum. Durdum etrafıma baktım bir şey bulamadım. Sonra anladım ki kedi sesi motosikletimin içinden geliyor. Yavru bir kedi sıkışmıştı. Uğraştım bir türlü çıkaramadım. Son olarak motosiklet tamircisine gittim. Sağ olsun para bile almadan yardımcı oldular" ifadelerini kulandı.