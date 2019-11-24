Web TV Yaşam Muharrem İnce'nin bahsettiği aynı teknede tatil yapan kumpasçı CHP'li çetede kimler var?

Muharrem İnce'nin bahsettiği aynı teknede tatil yapan kumpasçı CHP'li çetede kimler var?

24.11.2019 | 16:48

CHP'li eski vekil Muharrem İnce'nin tabiriyle CHP içerisindeki bir çete tarafından ortaya atılan "Külliye’ye giden CHP’li" yalanının ortaya çıkmasının ardından, CHP içten içe kaynamaya devam ediyor. Kumpasın arkasında kimlerin olduğu merak edilirken İnce'nin o isimler için "yazın aynı teknede tatil yaptılar" demeci gündeme bomba gibi düştü. TAKVİM Gazetesi yazarı Zafer Şahin, ‘CHP içindeki çete’nin aynı teknedeki tatiliyle ilgili önemli kulis bilgilerini verdi...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:41
Muharrem İnce'nin bahsettiği aynı teknede tatil yapan kumpasçı CHP'li çetede kimler var? 24.11.2019 | 16:48
00:45
Yeliz Yeşilmen'in otobanda benzini bitince yaşadıklarını paylaştığı video sosyal medyada olay oldu! 24.11.2019 | 15:41
01:56
İstanbul’da feci ölüm sonrası yakalayıp böyle tekme tokat dövdüler! 24.11.2019 | 15:19
01:35
İstanbul'da dehşet saçan pilates hocası koca, önce eşini kurşunladı sonra... 24.11.2019 | 13:37
03:57
Adana'da berber çırağına sapık müşteriden para karşılığı iğrenç cinsel ilişki teklif! 24.11.2019 | 12:31
13:03
Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl tedavi edildi? İşte Hemoroid için zararlı gıdalar... 24.11.2019 | 11:09
03:52
İstanbul Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı 24.11.2019 | 10:01
01:42
'Kim Milyoner Olmak İster?'deki Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle duygulandırdı 24.11.2019 | 09:43
04:18
Esra Erol'da skandal DNA testi şoku! Çocuklarının hiçbirinin kendisinden olmadığı ortaya çıkan koca canlı yayında... 24.11.2019 | 09:23
02:02:00
Esra Erol 22 Kasım 2019 Cuma canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! 24.11.2019 | 09:15
00:23
Çekici, lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı 23.11.2019 | 17:57
01:11
Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyor 23.11.2019 | 17:57
04:51
Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı 23.11.2019 | 17:57
01:34
Kuyumcuda beğendiği bilezikleri eşine verdi, daha sonra eşini tanımadığını iddia etti 23.11.2019 | 17:57
02:05
Limon yüklü kamyon alev alev böyle yandı 23.11.2019 | 17:57
01:54
Dehşete düşüren kaza kamerada... Kontrolden çıkan otomobil yayaları böyle altına aldı 23.11.2019 | 17:57
00:25
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe 23.11.2019 | 12:45
00:31
Kadın tuzağıyla şantaj yapan çete çökertildi 23.11.2019 | 11:30
02:06
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 23.11.2019 | 11:18
05:17
20 metre derinde Türk Bayrağı açtılar 22.11.2019 | 18:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN