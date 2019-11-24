Muharrem İnce'nin bahsettiği aynı teknede tatil yapan kumpasçı CHP'li çetede kimler var?

CHP'li eski vekil Muharrem İnce'nin tabiriyle CHP içerisindeki bir çete tarafından ortaya atılan "Külliye’ye giden CHP’li" yalanının ortaya çıkmasının ardından, CHP içten içe kaynamaya devam ediyor. Kumpasın arkasında kimlerin olduğu merak edilirken İnce'nin o isimler için "yazın aynı teknede tatil yaptılar" demeci gündeme bomba gibi düştü. TAKVİM Gazetesi yazarı Zafer Şahin, ‘CHP içindeki çete’nin aynı teknedeki tatiliyle ilgili önemli kulis bilgilerini verdi...