Müzede "Boza, boza" sesleri yükseldi

Bilecik Yaşayan Şehir Müzesinde yapılan etkinlikler devam ediyor. 'Gelenek ve Göreneklerimizi Yaşatıyoruz' projesi kapsamında geçen yıllarda patenti alınan Pazaryeri Bozası ile Osmanlı'dan günümüze gelen şıra müzeyi ziyaret edenlere ikram edildi. Yöresel kıyafet giyen kızlar tarafından ikram edilen boza ve şıra ziyaretçiler tarafından beğeniyle içildi. Ayrıca müze içerisinde yine eski geleneklerden olan ve satıcılar tarafından sıkça kullanılan 'boza' seslenişi de canlandırıldı.

"MÜZEYE GELEN OSMANLI DÖNEMİ'NDE ŞIRA VE BOZA İKRAM ETTİK"

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bugün müzede Gelenek ve Göreneklerimizi Yaşatıyoruz' projesi eski adetlerin tanıtılmasına devam edildiğini anlattı. Başkan Can, "Bugün de şıra ve boza günü diye planladık. Dışarıdan şehrimize gelen gezi için gelen turistlerimize Osmanlı Dönemi'nde şıra ve boza ikram ettik. Eski geleneklerimizi tanıtım yapmak için her hafta yaptığımız bir etkinliğimiz bu bizim. Bu haftayı da boza ve şıra olarak belirledik. Her hafta yine eski gelenek ve göreneklerimizden devam eden el sanatları da dahil olmak üzere devam ediyor" dedi.

"GİRİŞTE SERGİLEDİĞİMİZ BOZACI VE ŞIRACI ALANINI BUGÜN CANLANDIRMAK İSTEDİK"

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Müdiresi Yurdanur Kırlı ise; etkinliklerinin devam ettiğini belirterek "Girişte sergilediğimiz bozacı ve şıracı alanını bugün canlandırmak istedik. Aynı zamanda bu alan fotoğraf çekim alanımızdır. Dönem olarak da şu an kışın çok lezzetli olan yöresel içeceğimiz boza zamanı. Biz de istedik ki bugün böyle bir etkinlik yapalım. Müzemize gelen ziyaretçilerimiz hem bozamızın tadına baksınlar hem de Osmanlı şerbetinin şıranın tadına baksınlar içsinler istedik. Bunları biz geleneklerimizi yaşatıyoruz projesi kapsamında yapıyoruz. Bu sene ikinci yılımız ve dördüncü etkinliğimiz. Bu etkinliklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında ardından Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, ziyaretçilere kendi elleri ile boza ve şıra ikram ettiler.