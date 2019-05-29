Nadir görülen beyaz fok balığı, Bodrum koylarını mesken tuttu

Gümbet sahilinde bulunan aura koyunu mesken tutan ve her sabah uğradığı plajdaki yerli, yabancı turistlerin ve tatilcilerin gözdesi haline gelen beyaz fok balığı görenleri şaşkına çeviriyor. İnsanlardan kaçmayan ve her sabah dinlenmek için geldiği koyun maskotu haline gelen fok balığını görmek isteyen yerli ve yabancı turistler sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Her sabah uğradığı aura beach, restoranda çalışanları ve çevredeki vatandaşlar tarafından ismi Binnaz koyulan fok balığının nereden geldiği ise bilinmiyor. sevimli fok balığı bazen günde iki kez uğradığı koyda 1 saat dinlendikten sonra Ege denizinin soğuk sularına tekrar dönüyor.

GÜMBET SAHİLİNDEN AYRILMAYAN BİNNAZ'I GÖRMEK İSTEYENLER FOK BALIĞININ GELDİĞİ PLAJDA YÜZMEYİ TERCİH EDİYOR

Fok balığının her gün beache uğradığını ifade eden Göksun Mutlu "Fok balığı her sabah burada oluyor. Sabahları geldiğimiz gibi çıktığı karaya bakıyoruz. Bir ses geldiğinde hemen fok balığının geldiğini anlıyoruz ve hemen aşağıya iniyoruz. Yerli ve yabancı turistlere ve tatilcilere uyarılarda bulunuyoruz. Elle beslenmemesi ve dokunulmaması konusunda uyarıyoruz. Sabahları yaklaşık 1 veya 2 saat dinlendikten sonra suya dönüyor. Bilirkişilere sorduk hasta olabilme durumu vardı diye. Çok fazla yüzdüğünü ve o yüzden dinlenmek için burayı seçtiğini söylediler. İsmini Binnaz koyduk maskotumuz oldu artık. Biraz gövdesi büyük olduğu için böyle bir isim koyduk" dedi.