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Nadir görülen hayvan türlerinden Vaşak'ın karayolundaki umursamaz hali şaşırttı

13.01.2020 | 10:16

Artvin'in Yusufeli ilçesinde karayoluna inen vaşak görüntülendi. Korna sesine karşılık vermeyen vaşağın umursamaz hali cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyünden Çeltikdüzü köyüne ailesi ile birlikte aracıyla giden Ahmet Yılmaz'ın cep telefonu kamerasına ilginç görüntüler yansıdı. Bir dönem nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak karayoluna indi. Karayolunda ilerleyen vaşağın umursamaz hali izleyenleri güldürdü. Korna sesine bile aldırış etmeyen vaşak bir süre boyunca karayolunda ilerledi. Aracı fark etmesiyle bir anda hızlanan vaşak bariyerlerden atlayarak gözden kayboldu.


Sabah saatlerinde yaşanan olayda çok şaşırdıklarını belirten Ahmet Yılmaz, "Vaşak bizden korkmadı. İlk kez böyle bir olaya tanık oluyoruz. Korna çalmamıza rağmen hiç aldırış etmedi. Bir süre sonra bize doğru dönen vaşak kaçarak uzaklaştı. Vaşak çok sakindi, kaçmadı hatta bize yol bile verdi. Bizden kaçmadığı için hasta olduğunu düşündük" dedi.

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