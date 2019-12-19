Nazan'ın cinayet zanlısı sevgilisinden 'intihar etti' iddiası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Nazan Can'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet B. (46), bir süredir birlikte yaşadığı kadının intihar ettiğini ileri sürdü. Mehmet B., intiharı önlemek isterken parmaklarının tüfeğin mekanizmasına sıkıştığını, bu nedenle de yaralandığını iddia etti. Sürekli şiddet uyguluyordu. Kızımız intihar edecek biri değil dediler. Edremit ilçesinde dün saat 22.30'da meydana gelen olayda, Nazan Can, 2 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet B.'nin evinde kalbinden vurularak, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet B., polisi arayarak, ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Mehmet B., olay anında elinden yaralandığı için hastaneye götürüldü. Ameliyat edileceği öğrenilen Mehmet B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı Nazan Can'ın konuşmak için evine geldiğini ve intihar ettiğini ileri sürdü. Mehmet B., intiharı engellemek isterken, parmaklarının pompalı tüfeğin mekanizmasına sıkıştığını bu nedenle de yaralandığını söyledi.