Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ne yaptıysa trafik polisinden kaçamadı

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafik polisinin evrak kontrolü yapmak istediği aracın sürücüsü kaçmak istedi. Polis hareket halindeki aracın direksiyonuna tutundu. Sürücü ve polis, seyir halindeki araçta direksiyon mücadelesi verirken, araç park halindeki bir otomobile çarpmak üzereyken polis kendini yola attı. Araçların arasında sıkışmaktan ramakla kurtulan polis, park halindeki otomobile vuran araçtakilerin peşine düştü. Araçta bulunan yolcular ara sokaklara doğru kaçarken; polis, sürücüyü yakalamak için aracın yanına geldi. Yolcu koltuğundan araç dışına çıkan sürücü de kaçmak için yola atladı ve yolun karşısına geçmek istedi ancak yoldan geçen bir araç çarptı. Hafif yaralanan sürücü gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise polis aracının kamerasınca kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Ne yaptıysa trafik polisinden kaçamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN