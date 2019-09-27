Nehre düşen köpek itfaiyeye zor anlar yaşattı

- Asi Nehri'ne düşen köpek itfaiye ekiplerini yordu, barınak görevlilerini görünce kendisi çıktıHATAY (İHA) -Olay, Defne ilçesi Sümerler Mahallesinde meydana geldi. Asi Nehri'nde bir köpeğin yukarı tırmanmaya çalıştığı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Asi Nehri'ne inen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen köpek bir türlü yukarı çıkarılamadı. İtfaiyenin haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Barınak ekiplerini gören köpek, bulunan noktadan uzak bir yere kaçarak, yukarı çıkmaya çalıştı. Durumu fark eden bir çocuğun da destek verdiği köpek güçlükle de olsa nehirden çıkabildi.Barınak görevlilerin fark etmesi üzerine köpeğin adının Asya olduğu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına sürekli gelerek karnını doyurduğu anlaşıldı. Barınak ekipleri tarafından barınağın maskotu olarak bilinen Asya adlı köpek, barınağa doğru hızla uzaklaştı.