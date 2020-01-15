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Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi kapana takıldı

15.01.2020 | 18:26

Siirt’in Tillo ilçesinde Limak Barajı şantiyesinde trafoya giren hayvanların telef olması üzerine kurulan kapana, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban kedisi takıldı.

Önceki gece baraj şantiyesinde trafo önüne kurulan kapana giren kedi ihbarı üzerine Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede kedinin yaban kedisi olduğu anlaşıldı. Yaban kedisi, kapandan alınarak tekrar doğaya bırakıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, kendilerine teslim edilen nesli tükenmekte olan yaban kedisini gerekli sağlık kontrolü sonrası sağlıklı bir şekilde doğaya saldıklarını dile getirdi. Nesli tükenmekte olan yaban kedisine zarar vermemeleri konusunda avcıları uyaran Amcalar, "Yaban kedisi dediğimiz kedi türlerden bir hayvan türümüz. Bu bölgede çok nadir görünen yaban kedisi nesli tükenmekte olan bir hayvan türümüz. Onu normal kediden ayırt edebilecek özellikler kulaklarının biraz daha değişik, tüyünün çok fazla, kuyruğunun daha uzun, kediden biraz daha kilolu ve iki katı olması. Genelde yaban kedileri benekli olmayıp çizgili olduğu için bunu bu şekilde ayırt edebiliyoruz" dedi.

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