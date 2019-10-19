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Niğde'de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı: 2 ölü!

19.10.2019 | 10:11

Niğde’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisi genç kıza otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 2 genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül U.(23) ve Kader K.(22) isimli kız öğrencilere çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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