Niğde'de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı: 2 ölü!
Niğde’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisi genç kıza otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 2 genç kız hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül U.(23) ve Kader K.(22) isimli kız öğrencilere çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:54
Her gün böcek yakalayıp besliyor, bulamazsa et veriyor 19.10.2019 | 11:14
03:54
01:16
00:39
00:39
Kahramanmaraş'ta 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı 19.10.2019 | 09:27
01:15
Kadıköy'deki vahşette kan donduran detaylar 19.10.2019 | 01:13
02:34
Stepne boşluğundan yılan, bagaj duvarlarından timsah çıktı 18.10.2019 | 18:19
01:54
4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 18.10.2019 | 18:19
00:17
Hırsızları giydikleri terlik ele verdi 18.10.2019 | 18:19
01:14
Tartıştığı kadının başörtüsünü çeken sanığa ceza 18.10.2019 | 18:19
01:16
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen yabancı uyruklu anne ve kızı kurtarıldı 18.10.2019 | 17:19
01:39
Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti 3 bin TL para cezasına çarptırıldı 18.10.2019 | 15:50
00:50
16 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma 18.10.2019 | 16:19
05:27
02:23
00:36
01:32
Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti 18.10.2019 | 14:27
02:17
00:23
Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralı 18.10.2019 | 11:25
03:56
Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen sanığa beraat kararı verildi 18.10.2019 | 10:58