Web TV Yaşam 'Nirvana' kod adlı PKK'lı terörist böyle yakalandı

'Nirvana' kod adlı PKK'lı terörist böyle yakalandı

20.11.2019 | 10:30

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişinin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

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