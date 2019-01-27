Off-road tutkunlarının karla mücadelesi nefes kesti

Bursa'nın İznik ilçesine gelen İzci Team off-road ekibi, karla kaplı dağlarda safari yapmak için yola çıktı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve kimsenin geçmediği yollarda ilerleyen ekip, yaşadıkları anları ise saniye saniye görüntüledi. Kimi araç yüksek olduğu için önden yolu aça aça giderken, yeri geldiğinde ise alçak 4 çeker jiplerin gücünden faydalanıldı. İnanılmaz kar manzarası eşliğinde dağa tırmanmaya çalışan arabanın içinde sakince oturan köpek ise dikkat çekti.

Kara saplanan araçlarını yine kendileri çeken ekibin aralarında yaptığı telsiz konuşmaları dinleyenleri heyecanlandırdı. Çığ düşmesi sonucu İznik dağlarının zirvesine kadar çıkamayan ekip, geri dönmek zorunda kaldı. Ekip, eşsiz manzara içinde yaptıkları adrenalin dolu tırmanışı drone ile görüntülemekten de geri kalmadı. 5 araçlık 15 kişilik ekip, geçtikleri yerlerdeki vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Ekip, yolda kalan diğer araçları ise halatlarıyla çekerek vatandaşların büyük takdirini topladı.

İzciteam ekibi lideri Okan Tozun, "Fırsat buldukça ekiple birlikte Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. İznik'e kar yağdığını duyunca bastık marşa. Çok güzel bir faaliyette. Arabaların güçlerini ve diğer ekipmanlarını test etmiş oluyoruz" dedi.