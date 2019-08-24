Oğlu HDP'liler tarafından dağa kaçırılan Hacire Akar ile HDP'liler arasında gerginlik

Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Akar ailesinin oğlu Mehmet Akar, çarşamba günü çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu görmüş son olarak da HDP İl Başkanlığındaki bir çalışanla görüşme yaptığını tespit etmişti. Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, çarşamba günü Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki HDP il binasına gelerek eylem başlatmıştı.

Oturma eyleminin 3. gününde anne Hacire Akar'a aile fertlerinden de destek gelmiş ve 5 kadın daha destek amaçlı HDP il binasının ana giriş kapısının önünde yere serdikleri halıda oturma eylemlerini sürdürdükleri sırada çekim yapan basın mensupları ile oturma eylemi yapan kadınlara HDP'liler tepki gösterdi. HDP'lilerin aile ve basın mensuplarına tepki gösterip itmeye çalışmasının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine aile fertleri HDP'lilere tepki gösterdi.

Karşılıklı gerginlik sırasında HDP'lilerin aileye saldırması üzerine aile fertleri de HDP'lilere tepki gösterdi. Polisin araya girmesiyle gerginlik son buldu.