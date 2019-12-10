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Öğrenciler üşümesin diye her sabah durağı sobayla ısıtıyor

10.12.2019 | 12:20

Kastamonu'nun Sada köyünde yaşayan Halil Demir, taşımalı sistemle okula giden çocukların üşümesini önlemek amacıyla yol kenarına yaptığı kulübede soba yakıyor.

Kastamonu'daki Sada köyünde yaşayan Halil Demir'in çocukları Cemile ve Yasin Demir'in yanı sıra aynı mahalleden Neslihan ve Seçil Bostancı, hafta içi her gün servis aracıyla ilçe merkezindeki okullara gidiyor.

Soğuk havalarda ıslanıp üşümelerini istemeyen Halil Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri yerde geçen yıl yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı.

Kulübenin içine soba da kuran Demir, çocukların okula gittiği her sabah erkenden kalkıp onlardan önce giderek sobayı yakıyor.

Kulübenin içinin ısınmasını sağlayarak çocukların sıcak bir ortamda beklemesini sağlayan Demir, onlara yiyecek ve süt de ikram ediyor.

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