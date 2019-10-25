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Öğrencilere toplanma alanları uygulamalı olarak anlatıldı

25.10.2019 | 12:10

Afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için Afetlere Hazırlık Yılı çalışmaları kapsamında Ekim ayının ana teması olarak belirlenen 'Toplanma Alanları' öğrencilere uygulamalı eğitimle anlatıldı.

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