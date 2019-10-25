Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler böyle ayırdı
Siirt'te il ve ilçelerde görev yapan öğretmenler arasında düzenlenen futsal turnuvasında yumruklar havada uçuştu. Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler zorlukla ayırdı.Siirt 14 Eylül Kapalı Spor Salonunda oynanan öğretmenler arası futsal turnuva maçında öğretmenler yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Farklı okullarda görev yapan öğretmenler arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirine giren öğretmenler, araya giren öğrenciler tarafından ayrıldı. Yaşanan olay, maçı izleyen seyirciler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler böyle ayırdı 25.10.2019 | 18:19
00:57
İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptı 25.10.2019 | 18:19
00:52
Buldan’da zehirli engerek yılanı paniği 25.10.2019 | 18:19
05:37
FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı ev görüntülendi 25.10.2019 | 17:13
01:38
Kalpazanlara büyük darbe! 25.10.2019 | 16:18
00:24
01:37
5 metrelik duvardan spor için atlamış 25.10.2019 | 15:38
07:27
İlk uçuşunu ikinci hayatında yaptı 25.10.2019 | 14:59
01:15
Esenyurt'ta bir adam sokak ortasında silahla vuruldu 25.10.2019 | 14:37
03:27
Eşinin kızına şiddetini kameraya kaydeden baba, velayet davasını kazandı 25.10.2019 | 12:37
01:34
Polisten 'Mutlu Pazar' operasyonu 25.10.2019 | 12:34
01:35
‘Ölüm patroniçesi’nin ekibine operasyon: 20 gözaltı 25.10.2019 | 12:17
03:17
Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü 25.10.2019 | 12:16
03:30
Öğrencilere toplanma alanları uygulamalı olarak anlatıldı 25.10.2019 | 12:10
01:11
İstanbul Etiler'de çatıda tehlikeli çalışma 25.10.2019 | 11:07
01:37
Bursa'da yeni doğan bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı! 25.10.2019 | 11:24
03:51
Samsun'da yangında evi küle dönen aile yardım bekliyor 25.10.2019 | 11:14
01:07
Antalya'da beraber alkol aldığı arkadaşının burnunu yumruklayarak yırttı! 25.10.2019 | 11:05
00:20