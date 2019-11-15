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Okul bahçesinde pitbull paniği

15.11.2019 | 12:00

Pitbull cinsi köpek okulun bahçesine girdi, okulda büyük panik yaşandı. İstanbul Sultangazi'de Nene Hatun Anaokul öğretmenleri arka bahçeden köpek sesi duydu. Dışarıya çıkıp baktıklarında pitbull cinsi bir köpeğin demir parmaklıkların arasında sıkıştığını gördüler. Uzun süre köpeğe kimse yaklaşamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri ve veteriner ekipleri yardımıyla köpek sıkıştığı yerden çıkartılıp barınağa götürüldü.

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