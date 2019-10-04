Okul müdürü ve öğretmene darp anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğleden sonra Şehitkamil ilçesindeki Sebiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulda eğitim gören zihinsel engelli bir öğrenciyi rahatsız eden başka bir öğrenci okul idaresi tarafından uyarıldı. Çocuğunun okul idaresi tarafından uyarılmasına kızan öğrenci velisi Erdinç K. okulu basarak müdür Fatih Şahin'e sehpa fırlatıp, darp etti. Şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir kadın öğretmene de saldırarak okuldan ayrıldı. Saldırganın okul müdürünün odasına girişi ile diğer öğretmene saldırma anı ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı. Bu anlarda çocukların panikle sağa sola kaçışması ise dikkat çekti.

Yaşanan olaya tepki gösteren öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulda oturma eylemi yaparak saldırıyı kınadı. Öğrenciler, okul bahçesindeki eylemde müdür Fatih Şahin lehine sloganlar attı.