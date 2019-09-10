Okul önlerindeki denetimlerde şok görüntüler

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim, öğretim döneminin başlaması dolayısı ile kent merkezindeki ortaokul ve lise önlerinde denetim yapıldı. Narkotik ekipleri öncülüğünde diğer polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada okul önlerinde durdurulan araçlar ve şahıslar üzerinde narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalar yapıldı. Denetimlerde 165 araç durdurulurken, 298 şahsın ise GBT taraması yapıldı. 3 araç içerisinde yapılan aramalarda 6,4 gram esrar, 45 gram metanfetemin isimli uyuşturucu, 2 kurusıkı tabanca 16 mermi ele geçirildi.

CİPS VE ÇİKOLATANIN BULUNDUĞU POŞETTEN KUR SIKI TABANCA ÇIKTI

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri ise şapkanın içine ve peçete poşetlerine saklamaları gözden kaçmadı. Esrar ve metanfeteminin bulunduğu araçta cips ve çikolatanın bulunduğu abur cubur poşetlerinden ise kuru sıkı tabancada ele geçirildi.

Denetimler sonucunda 3 kişi narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca trafik yönünden kusurlu bulunan araç sürücülerine de toplamda 6 bin 670 TL trafik cezası kesildi.