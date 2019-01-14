Okul yolunda feci ölüm araç kamerasına böyle yansıdı

Muğla'da sabah okula gitmek için karayolunun karşısına geçerken bir aracın çarptığı lise öğrencisi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki 75. Yıl Fen Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Şeymanur Gölge, okuluna gitmek için Bayır Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra Muğla-Aydın karayolu üzerindeki trafik ışıklarından karşıya geçmek için hareket ettiğinde, Mustafa G. yönetimindeki 48 DM 662 plakalı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ şirketine ait havalimanı midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, trafik ışıklarının sarıdan yeşile döndüğü anda kazanın meydana geldiği bildirilirken, kaza sonrası araç sürücüsü Mustafa G., Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. 17 yaşındaki fen lisesi öğrencisi Şeymanur Gölge'nin ise cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.