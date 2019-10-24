Okulda şaşırtan anlar! İki oğlu ile birlikte öğretmene saldırdılar

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde veli ve iki oğlu tarafından darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin velisine iletti.