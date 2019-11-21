Web TV Yaşam Öldürdüğü arkadaşının cesediyle bekçilerden kaçan zanlı kamerada

Öldürdüğü arkadaşının cesediyle bekçilerden kaçan zanlı kamerada

21.11.2019 | 18:03

Karaman’da birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra cesetle birlikte otomobille şehir merkezinde gezen cinayet zanlısının, bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Topuzoğlu (24), arkadaşları M.N.M. (23) ve S.A (23) ile birlikte 42 N 2242 plakalı otomobile binerek alkol almaya başladı. Bir süre sonra araç içerisinde M.N.M ile Hasan Topuzoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın araç içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine M.N.M., arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu bıçakladı. Bıçakladıkları Hasan Topuzoğlu ile birlikte cesediyle şehir merkezinde araçla dolaşmaya devam eden şahıslar, bu sırada kendilerine 'dur' ihtarında bulunan bekçi ve polislerden kaçmaya başladı. Araç sürücüsü S.A.'nın aracı bırakıp kaçması üzerine direksiyona geçen M.N.M., araçla birlikte Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne geldi. Takipte olan polis ekipleri burada şahsı hemen gözaltına alırken, sağlık ekibi istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hasan Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Olay nedeniyle cadde güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Topuzoğlu'nun cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.M. ve S.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ikindi saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Topuzoğlu ise bugün ikindi namazını müteakip Konya'ya bağlı Bardas Mahallesi'nde toprağa verildi.

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