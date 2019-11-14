Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş

Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan kuzeni Zehra Özkan'ı (34), 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Çınar (43), olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Çınar, öldürdüğü kuzeninin kayıp olduğu sanıldığı dönemde kuzeni adına, ailesine mektup gönderdiğini de söyledi. Çınar, birer ay arayla gönderdiği 3 mektupta ise, Ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Köyde adım çıktığı ve herkes beni konuştuğu için oradan uzaklaştım. Birini buldum ve onunla evleneceğim gibi cümleler kullandığını belirtti.

Akşehir'in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne-babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı.7 ay önce Özkan'ın bulunmasıyla ilgili çalışma savcılık kararıyla polise devrildi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurdu. Ekip, Akşehir'e yakın olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğunu da belirledi.Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Polis, daha önce iki kez boşanan Zehra Özkan'ın, o dönem evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Çınar ile gönül ilişkisi olduğunu belirledi. Çınar'ın kadın cesedinin bulunduğu bölgeye gelip gittiğini saptadı. Ardından Çınar'ı teknik ve fiziki takibe aldı.Yapılan çalışmalar sonucu delillerin Çınar üzerinde yoğunlaşması nedeniyle, geçen salı günü gözaltına alındı. Kuzeni Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden Çınar, Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'ya götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonra da bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra