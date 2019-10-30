Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık!
Mersin'de, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesabı bilgilerini el geçirdikleri kişinin 13 bin 600 lirasını dolandırdıkları, aynı hesaptan 5 bin lira da kredi çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
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