Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık!

Mersin'de, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesabı bilgilerini el geçirdikleri kişinin 13 bin 600 lirasını dolandırdıkları, aynı hesaptan 5 bin lira da kredi çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.