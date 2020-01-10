Web TV Yaşam Ölüm şakası gerçek oldu

Ölüm şakası gerçek oldu

10.01.2020 | 18:29

Antalya’da 3 hafta önce kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 28 yaşındaki Ali Baş’ın, bundan 2 ay önce yeğeniyle anı olması için kalp krizi geçirme anını canlandırdığı belirlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 8 yıl önce by-pass ameliyatı, 5 yıl önce ise böbrek nakli olan Ali Baş, 3 yıldır ise hastanede personel olarak çalışıyordu. Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyesi de olan Ali Baş, 20 gün önce bir arkadaşının evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ali Baş'ın genç yaşta ölümüne mesai arkadaşları, yakınları ve dernek üyeleri büyük üzüntü duydu.
Ali Baş'ın 2 ay önce Sivas'ta yaşayan ağabeyinin yanına ziyarete gittiği ve orada hatıra olması nedeniyle yeğeniyle bir video çektiği görüldü. Baş, yeğeni Gülsüm Baş ile temsili kalp krizi geçiriyormuş gibi çektiği videoda, kalp masajı yapılması ve hayata döndürülmesini canlandırdı. Videoda Baş, yeğeniyle konuşurken bir anda yere yığılıp kalıyor ve uyandırılmaya çalışılıyor.

"HATIRA OLMASI İÇİN ÇEKİYOR"
AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, Ali Baş'ın 8 yıl önce kalp ameliyatı olduğunu aktararak, "Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek nakli oldu. Son yapılan kontrollerde iki kalp damarının tıkalı olduğunu öğrendik. Sağlığına dikkat ederdi. Derneğimizin üyesiydi. İki ay önce bazı anıları olması için memleketine gidiyor ve çekim yapıyor yeğeniyle kalp kriziyle ilgili" dedi.
"İki ay sonra başına geldi"
Kısa süre önce de kalp krizinden Ali Baş'ın hayatını kaybettiğini dile getiren Şahan, "Çok iyi ve güler yüzlü bir insandı. Mekanı cennet olsun. Sanki çektiği video başına geldi. Kalp krizi videosu çekiyorlar bir piyes gibi. Bayılıyor, yeğeni masaj yapıyor, uyanıyor. İki ay sonra da gerçeği başına geliyor" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaçak yaban keçisi avcılarına rekor ceza: 75 bin 835 TL 05:34
Kaçak yaban keçisi avcılarına rekor ceza: 75 bin 835 TL 10.01.2020 | 18:29
Bolu’da, akülü aracı bozulan engelliyi çekiciyle evine taşıdı 02:30
Bolu’da, akülü aracı bozulan engelliyi çekiciyle evine taşıdı 10.01.2020 | 18:29
Ölüm şakası gerçek oldu 04:09
Ölüm şakası gerçek oldu 10.01.2020 | 18:29
Toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anı kamerada 02:52
Toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anı kamerada 10.01.2020 | 18:29
Kazı sırasında bulunan top mermileri imha edildi 01:59
Kazı sırasında bulunan top mermileri imha edildi 10.01.2020 | 18:29
Kapkaç anı güvenlik kamerasında 00:14
Kapkaç anı güvenlik kamerasında 10.01.2020 | 18:29
Engelli vatandaş otobüse alınmadı, vatandaş otobüsün önünde cesaretle hakkını aradı 01:14
Engelli vatandaş otobüse alınmadı, vatandaş otobüsün önünde cesaretle hakkını aradı 10.01.2020 | 16:19
Avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği trafik kazası, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 00:30
Avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği trafik kazası, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 10.01.2020 | 16:03
Adıyaman’da köpek dehşeti...8 köpeğin saldırdığı genç kızın vücudu parçalandı 03:41
Adıyaman’da köpek dehşeti...8 köpeğin saldırdığı genç kızın vücudu parçalandı 10.01.2020 | 15:45
Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; şüpheli yakalandı 02:45
Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; şüpheli yakalandı 10.01.2020 | 14:32
Beşiktaş'ta iş makinesi üst geçide çarptı 00:51
Beşiktaş'ta iş makinesi üst geçide çarptı 10.01.2020 | 14:35
52 yıl sonra kardeşlerine kavuştu 03:19
52 yıl sonra kardeşlerine kavuştu 10.01.2020 | 14:41
Pendik’te geri dönüşüm fabrikasında yangın! 01:00
Pendik’te geri dönüşüm fabrikasında yangın! 10.01.2020 | 12:18
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza! 01:22
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza! 10.01.2020 | 12:10
Tem otoyolunda kaza! Trafik durma noktasına geldi 02:29
Tem otoyolunda kaza! Trafik durma noktasına geldi 10.01.2020 | 11:37
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan kişi yakalandı 00:50
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan kişi yakalandı 10.01.2020 | 11:23
Tanker ve trol teknesinin çarpışmasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı 02:05
Tanker ve trol teknesinin çarpışmasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı 10.01.2020 | 11:16
Hac kuraları çekildi! Kimi sevinçten kimi hüzünden ağladı 01:47
Hac kuraları çekildi! Kimi sevinçten kimi hüzünden ağladı 10.01.2020 | 10:51
Başakşehir'de Yangın! 01:51
Başakşehir'de Yangın! 10.01.2020 | 10:32
Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi 04:28
Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi 10.01.2020 | 09:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN