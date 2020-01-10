Ölüm şakası gerçek oldu

Antalya’da 3 hafta önce kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 28 yaşındaki Ali Baş’ın, bundan 2 ay önce yeğeniyle anı olması için kalp krizi geçirme anını canlandırdığı belirlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 8 yıl önce by-pass ameliyatı, 5 yıl önce ise böbrek nakli olan Ali Baş, 3 yıldır ise hastanede personel olarak çalışıyordu. Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyesi de olan Ali Baş, 20 gün önce bir arkadaşının evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ali Baş'ın genç yaşta ölümüne mesai arkadaşları, yakınları ve dernek üyeleri büyük üzüntü duydu.

Ali Baş'ın 2 ay önce Sivas'ta yaşayan ağabeyinin yanına ziyarete gittiği ve orada hatıra olması nedeniyle yeğeniyle bir video çektiği görüldü. Baş, yeğeni Gülsüm Baş ile temsili kalp krizi geçiriyormuş gibi çektiği videoda, kalp masajı yapılması ve hayata döndürülmesini canlandırdı. Videoda Baş, yeğeniyle konuşurken bir anda yere yığılıp kalıyor ve uyandırılmaya çalışılıyor.

"HATIRA OLMASI İÇİN ÇEKİYOR"

AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, Ali Baş'ın 8 yıl önce kalp ameliyatı olduğunu aktararak, "Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek nakli oldu. Son yapılan kontrollerde iki kalp damarının tıkalı olduğunu öğrendik. Sağlığına dikkat ederdi. Derneğimizin üyesiydi. İki ay önce bazı anıları olması için memleketine gidiyor ve çekim yapıyor yeğeniyle kalp kriziyle ilgili" dedi.

"İki ay sonra başına geldi"

Kısa süre önce de kalp krizinden Ali Baş'ın hayatını kaybettiğini dile getiren Şahan, "Çok iyi ve güler yüzlü bir insandı. Mekanı cennet olsun. Sanki çektiği video başına geldi. Kalp krizi videosu çekiyorlar bir piyes gibi. Bayılıyor, yeğeni masaj yapıyor, uyanıyor. İki ay sonra da gerçeği başına geliyor" ifadelerine yer verdi.