Ölümcül SSPE hastalığına yakalanan 28 yaşındaki Halil Özçelik 5 yıldır gözlerini kıpırdatamıyor, adeta kan ağlıyor
Antalya'da tıbben kesin tedavisi bulunmayan ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına 8 yıl önce üniversite 2. sınıf öğrencisiyken yakalanan 28 yaşındaki Halil Özçelik, yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Yaklaşık 5 yıldır göz kapaklarını kırpamayan ve bu sebepten ötürü de gözleri adeta kan çanağına dönen genç adam, annesinin her 'oğlum' diyerek gösterdiği ilgi sonrası gözyaşı döküyor.
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