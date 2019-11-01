Ölümcül SSPE hastalığına yakalanan 28 yaşındaki Halil Özçelik 5 yıldır gözlerini kıpırdatamıyor, adeta kan ağlıyor

Antalya'da tıbben kesin tedavisi bulunmayan ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına 8 yıl önce üniversite 2. sınıf öğrencisiyken yakalanan 28 yaşındaki Halil Özçelik, yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Yaklaşık 5 yıldır göz kapaklarını kırpamayan ve bu sebepten ötürü de gözleri adeta kan çanağına dönen genç adam, annesinin her 'oğlum' diyerek gösterdiği ilgi sonrası gözyaşı döküyor.