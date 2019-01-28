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Önce araç çaldılar ardından büfe soymaya çalıştılar

Kırşehir'den çaldıkları otomobil ile Kırıkkale’ye kadar kaçan 3 hırsız, gözüne kestirdikleri büfeyi soyarken alarmın çalmasıyla apar topar kaçtı. Polisin takibi sonrasında hırsızlardan bir tanesi çalıntı otomobil ile sigaralar satarken yakayı ele verdi. Soygun anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinden çaldıkları otomobil ile Kırıkkale'ye kadar kaçmayı başaran 3 hırsız, Kurtuluş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde gözüne kestirdikleri bir büfenin kapısını kırarak sigara, gıda maddesi ve bir miktar parayı kasadan çaldı. Alarmın çalmasıyla panikleyen hırsızlar çalıntı otomobil ile kayıplara karıştı. Soygun, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, büfenin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan birinin eşkalini tespit etti. Çalıntı arabayı da tespit eden polisler, Bahşili ilçesinde sigaraları satarken H.Y. kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan H.Y. emniyete götürüldü. Polis, kaçan 2 hırsızın yakalanması için ama çalışmalarını sürdürüyor.

Saat 05.30 sıralarında alarmın sesine uyandığını ifade eden büfe sahibi İsmail Kıyı, "Alarmın sesine uyandım. Balkondan baktım alarm çalıyor. Hemen dükkâna indim. Dükkanıma hırsız girdiğini fark ettim. Giriş kapısının camını kırarak içeri girmişler. Hemen kamera kayıtlarına baktım, kamera kayıtları mevcuttu. Alarmdan dolayı da panikleyerek tamamını almadan yarı yarıya bir zararla kurtarmış olduk. Hemen polisi aradım. Kamera kayıtlarını verdim. Şükür olsun bugün de biri yakalanmış. Çalınan malzemenin bir miktarını da geri aldık" dedi.

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Önce araç çaldılar ardından büfe soymaya çalıştılar
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