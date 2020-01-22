Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, İngiliz bilim adamlarının yeni kanser buluşunu değerlendirdi

İngiliz bilim adamları kanser üzerinde yaptıkları araştırmalarda ileri bir seviyeye giderek laboratuvar ortamında kanseri yendi. Konuya ilişkin Onkoloğ Yavuz Dizdar A Haber’e konuştu. Dizdar laboratuvar ortamında ki araştırmalardan sonuç alındığını ancak durum insan ya da hayvanda uygulamaya geldiğinde aynı sonucun elde edilemediğini belirtti.

"İNSANLAR UMUTLARINI KORUSUNLAR ANCAK ERTESİ GÜN HİZMETE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNMESİNLER"

Onkolog Yavuz Dizdar; "İlaçlar hastalığa gerekçe olarak bulunuyor. Örneğin aşırı bir hastalık artışı var. ABD onun nasıl ortaya çıktığını anlamıyor ve elindeki bütün kimyasalları test ederek aslında bugün bizlerin kullandığı ilaçların aynısını buluyorlar. Deneysel araştırmalar laboratuvar kaplarında ya da hayvanlarda yapılıyor. Ancak durum insana geldiği zaman çok moleküler farklar yaratan bir formül geliştirmeyi başaramadılar. Dolayısıyla bizim esas amacımız hastalığa çare bulmanın yerine hastalığı önlemek olmalı. Heyecan duymayı çok istiyorum, İngiliz bilim insanlarının yaptığı buluşu da saygıyla karşılıyorum. Ancak bu tür açıklanan insanlarda umut oluşturan haberin %99'dan bir şey çıkmadığını görüyoruz. İnsanlar bunları duydukları zaman seviniyorlar ve ertesi gün bizlere soruyorlar ancak o daha deneme aşamasında, onun pratiğe geçtiğini muhtemelen benim meslek yaşamım yetmeyecektir, sizlerde kendinizi ona göre ayarlamayın diyoruz. İnsanlar kimi zaman denek miyiz diyorlar ancak insan üzerinde araştırma yapmadan siz onu genel uygulamaya sokamıyorsunuz çünkü fare üzerinde yapılan araştırmanın insan üzerinde geçerliliği yok." Şeklinde konuştu.



Doç. Dr. Dizdar, tüpte araştırmaların çok kolay ilerlediğini ancak insan vücudundaki bileşenlerin çok daha fazla olmasından dolayı tüpün geçerliliğini yitirdiğini belirtti. Ek olarak Yavuz Dizdar; "İnsanlar umutlarını korusunlar ama bir şeyi mucizevi olarak bulundu ertesi gün hizmete girecek diye düşünmesinler." ifadelerini kullandı.