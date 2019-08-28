Önlem almadan takılan balkon camı az daha can alıyordu

Diyarbakır’da balkon camı takıldığı sırada, işçinin elinden kaymasıyla sokak girişinde bulunan tostçuda tost yiyen 17 yaşındaki gencin kafasına düştü. Olayda genç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden camlardan dolayı yaralanırken, camın takıldığı dairenin altındaki diğer dairenin korkuluklarına takılarak parçalanıp düşmesi faciayı önledi. Müşterisinin kafasına cam parçalarının düşmesine tepki gösteren esnaf, “Önlem alınmadan böyle balkon camı tıkılmaz. Sorumlular cezalandırılsın ki bir daha böyle olay yaşanmasın” dedi.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 425. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yücel Kardeşler Apartmanı 6. katında balkon camı değişimi sırasında 1 metre genişliğinde 6 santim kalınlığındaki cam işçinin elinden düşerek alt dairedeki korkuluklara çarpıp havada parçalandı.