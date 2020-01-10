Online alışverişte 'stokta yok' oyunu!

İnternet alışverişinde stok oyunu ortaya çıktı. Firmaların bir kısmı parayı işletip geri iade ediyor. Online alışverişlerin giderek artması kötü niyetli satıcılara yeni gelir kapısını da aralıyor. Önce ellerinde olmayan ürünleri satıyorlar, sonra ise stokta kalmadı diyerek aylar sonra parayı iade ediyorlar.