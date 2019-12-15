Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre yurdun birçok kesiminde yağmur yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin edilen yağışların yer yer sağanak yağış şeklinde olacağı bildirildi. Vatandaşlar, haftasonu evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde illerimize göre hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz. İşte bölgelerimizde 15 Aralık 2019 Pazar tarihli, saatlik hava durumu raporları...