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Türkiye, Ceren Özdemir'i unutmadı... Ordu'da 2020 yılının ilk bebeğine 'Ceren' ismi verildi!

01.01.2020 | 15:31

Türkiye, 3 Aralık 2019'da evinin önünde katledilen Ceren Özdemir'i unutmadı! Ordu'da 2020 yılının ilk dakikalarında doğan bebeğe ailesi Ceren Özdemir'e ithafen 'Ceren' ismini koydu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde gerçekleşen doğumda Emine - Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu. Bebeğe 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı verildi.

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