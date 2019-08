Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik kavşağında Pazartesi günü meydana gelmiş, motor sürücüsü Mehmet Ali Öksüz kazada ağır yaralanmıştı. 3 gün süren tedavinin ardından Öksüz akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına an be an yansıdı.