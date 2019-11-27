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Ordu'da seri katil yaşlı çiftleri kurban olarak seçti

27.11.2019 | 10:31

Ordu’da geçtiğimiz yıl 5 cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, bağlantısı olduğu iddia edilen 12 kişinin ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor. Evinde çok sayıda büyükbaş hayvan, askeri malzeme, silah çeşitleri bulunan Çayıroğlu’nun, dikkat çekmemek için kamuflaj giydiği ve kurbanlarını bu şekilde öldürdüğü öğrenildi.

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