Ordu'daki 'fil kayası' görenleri şaşırtıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde bulunan ve şekil yapısı olarak fili andıran kaya, görenleri şaşırtıyor. Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Duman Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşlar tarafından ‘Fil Kayası’ olarak adlandırılan kaya, görenleri şaşırtıyor. Kendiliğinden oluşan ve uzun yıllardır deforme olmadan duran kaya, doğru açıdan bakıldığında oturan bir fili andırıyor. Mahallede bulunan derenin hemen kenarında bulunan ve güzel bir görsel sunan Fil Kayası, görenleri hayrete düşürürken, mahalle muhtarı, definecilerin kaya etrafında arama yaptıklarını belirtiyor.