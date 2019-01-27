Ordu’daki trafik kazaları kamerada

Sabit ve hareketli MOBESE kameralarının, farklı tarihlerde kaydettiği trafik kazalarının genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural hatasından kazaların meydana geldiği görüldü.

Görüntülerde, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu kazalarda ölüm yaşanmadı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde daha çok sürücü hataları ön plana çıktı. Özellikle ışıklı kavşaklarda ve gece saatlerinde trafik kazalarının çok yaşanması dikkat çekti.

Kaydedilen görüntülerde, bir kavşakta cip ile kamyonetin çarpışması sonucu cipin takla atması kaydedilirken, farklı bir kayıtta ışıklı kavşakta ıslak zeminden dolayı duramayıp önündeki araçları sürüklemesi yer alıyor. Minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu devrilen minibüsün de yer aldığı görüntüler arasında, kazaların özellikle kavşaklarda ve gece saatlerinde olması da dikkatleri çekiyor.