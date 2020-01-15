Ormanda cesedi bulunan kadının katili oğlu çıktı! Şoke eden ifade: "Evde bir adamla gördüm..."
Dün İstanbul Arnavutköy'de, ormanlık alanda toprağa gömülü halde bir kadın cesedi bulunmuştu. Son dakika haberine göre cesedi bulunan kadının Melehat İşbir olduğu belirlenirken, cinayetin detayları da kan dondurdu! Maktul kadının, 20 yaşındaki oğlu Batuhan Ü. tarafından öldürüldüğü ve olay yerine çağırdığı arkadaşının cesedi taşımaya yardım ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan cani evladın verdiği ifade ise şoke etti.
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