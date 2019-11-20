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Örümcek adam gibi markete tırmanıp soydular

20.11.2019 | 10:05

İstanbul'da bir iş yerine tırmanan üç kişilik çete soygun yaptı. Camdan iş yerine tırmanan üç çete üyesi yakalandı. 12 yaşındaki çete üyesinin 85 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı

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