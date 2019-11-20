Örümcek adam gibi markete tırmanıp soydular
İstanbul'da bir iş yerine tırmanan üç kişilik çete soygun yaptı. Camdan iş yerine tırmanan üç çete üyesi yakalandı. 12 yaşındaki çete üyesinin 85 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı
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