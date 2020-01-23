Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme ve camilerin bulunduğu Safranbolu'da, karla kaplanan ve beyaza bürünen tarihi yapılar eşsiz görüntüler oluşturdu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Safranbolu'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

Safranbolu Köyiçi mevkisinde kar keyfini köpeğiyle çıkaran Samet Türker, "Çok güzel kar yağıyor, kara hasret kaldık. Sumo isimli köpeğimle oynadık. Çok zevkliydi, karın tadını çıkarıyoruz şuan" dedi.

Adana'dan Safranbolu'ya gezi amaçlı gelen Ayça ve Mehmet Şanlı çifti, karlı kaplı kente kuş bakışı bakan Hıdırlık Seyir Tepesi'nde bol bol hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İlk defa bu kadar yoğun kar yağışı gördüğünü ifade eden Ayça Şanlı, "Güzel bir deneyim oldu bizim için eşimle birlikte. Tarihi bir kentteyiz. Araştırmayı çok seviyoruz. Safranbolu evleriyle ilgili çok güzel şeyler duyduk" diye konuştu.

Daha önce yaz ayında geldiğini söyleyen Şanlı, kar yağışının Safranbolu'ya çok yakıştığını kaydetti.