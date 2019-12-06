Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada

Kadıköy’de yaşam koçunun otizmli 9 yaşındaki B.Ö. isimli çocuğu darp ettiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde,hakkında dava açılan ve 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın küçük çocuğu giydirdiği sırada sert bir şekilde başına vurduğu, arkasından çekiştirdiği, saçından çekerek yere yatırıp vurduğu ve tokat attığı yer alıyor.