Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'?ın hafızası herkesi şaşırtıyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanışan Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor.