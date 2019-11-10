Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu
İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
01:09
AFAD soba zehirlenmesinden korunmanın yollarını anlatan video yayınladı 10.11.2019 | 18:41
00:54
Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu 10.11.2019 | 18:41
00:55
Hatay'da sokağa terk edilen 1 aylık bebeğin kurtarılma anı kamerada! 10.11.2019 | 16:56
01:13
Oğlunun nikahına giderken kaza geçirerek vefat etti! 10.11.2019 | 16:03
03:35
İstanbul Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı! 10.11.2019 | 15:18
01:09
01:40
00:45
00:57
02:05
Aydilge'den 'Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk' isimli 10 Kasım'a özel beste 10.11.2019 | 10:30
04:39
İstanbul Avcılar'da otomobil restoran bahçesine uçtu: 1'i ağır 2 yaralı! 10.11.2019 | 10:14
04:32
Sezon sona erdi, atmacalar tulum eşliğinde özgürlüğe kanat çırptı 09.11.2019 | 18:20
05:05
Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram kol böreği 09.11.2019 | 18:20
00:50
03:14
Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı 09.11.2019 | 18:20
01:15
Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi..O anlar kamerada 09.11.2019 | 18:20
01:49
Ters yönden gelen kamyon, motosikletli kuryeyi böyle altına aldı 09.11.2019 | 18:20
02:20
01:08
Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza 09.11.2019 | 16:32