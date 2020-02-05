Otobüs ile otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı | Video

Diyarbakır’da hatalı dönüş yapan otomobil ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi otogar civarında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 FB 3391 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarpması sonucu takla atarak refüje çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çevre sakinleri ise söz konusu bölgede her gün çok sayıda trafik kazasının yaşandığını kavşağa sinyalizasyon sisteminin yerleştirilmesini istedi.