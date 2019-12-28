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Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada

28.12.2019 | 11:17

Çorum'da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.

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