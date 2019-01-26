Otomobil, otobüsle kafa kafaya böyle çarpıştı

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'ndeki kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 38 yaşındaki Eyüp İ. yönetimindeki 16 FT 247 plakalı otomobil Süleyman Çelebi Türbesi yakınlarında Çekirge yönüne dönmek için yolun ortasından U dönüşü yaptı.

Otomobil dönüş sonrası karşı şeride geçerek Altıparmak yönüne seyreden Fuat K. idaresindeki (39) kullandığı 16 M 00177 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şahin marka otomobilin sürücüsü ile otobüsteki yolculardan Ebru S. yaralandı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.