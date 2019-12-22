Otomobil tavanında uyuşturucu böyle ele geçirildi
Zeytinburnu’nda bir otomobilin içerisinde satış yapan torbacılar polisten kaçamadı. Aracın tavan döşemelerine çok miktarda uyuşturucu zulalayan 3 torbacı gözaltına alındı. Uyuşturucunun otomobil tavanından çıkarılma anı kamerada.
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