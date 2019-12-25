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Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı

25.12.2019 | 18:03

Çorum'da karşı tarafa geçmeye çalışan biri kadın 2 kişiye otomobil çarptı. Korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede işlerini bitirdikten sonra yolun karşı tarafında bulunan otobüs durağına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez ve Fahri Kabaca'ya, İbrahim Ç. yönetimindeki 19 TK 535 plakalı otomobil çarptı.

Korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde çapmanın etkisiyle her iki yayanın havaya fırladığı ve daha sonra yol kenarına düştüğü görülüyor.

Yaralılara ilk müdahale sürücü ve hastane çalışanları tarafından yapıldı. Hastane önündeki kazayı duyan başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli de aşağı inerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

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