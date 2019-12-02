Otomobilin altında kalan kadını sürükleyerek öldüren sürücü, kayıplara karıştı
Bursa'da kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan'ı (22), otomobiliyle yüzlerce metre sürükledikten sonra aracı terk edip kaçtı. 2 ay önce evlenen talihsiz kadının öldüğü, motosikleti kullanan eşinin ise yaralandığı kazaya yolaçan otomobil sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Arslan (26) idaresindeki 16 AFE 272 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Osman Arslan savrulurken, arkasında oturan eşi Merve Arslan, otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından durmadan olay yerinden kaçan sürücü, otomobilin altında sıkışan merve Arslan'ı da yüzlerce metre sürükledi. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı.
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